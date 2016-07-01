Биржа ПФТС сократила количество эмитентов в индексной корзине

Одна из крупнейших бирж страны ПФТС исключила из своего индекса акций 4 компании: "Азовсталь" и Авдеевский коксохимический завод, Енакиевский металлургический завод и Харцызский трубный завод сократив таким образом количество ценных бумаг в корзине до 10 с 14.

Об этом сообщила пресс-служба.

Причиной исключения является преобразование данных компаний в частные акционерные общества из публичных.

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На данный момент в индекс ПФТС входят акции "Центрэнерго", "Мотор Сич", "Донбассэнерго", "Укрнафты", "Укртелекома", "ДТЭК Захидэнерго", Крюковского вагоностроительного завода, Алчевского металлургического комбината, "Райффайзен Банка Аваль" и "ДТЭК Днепроэнерго".

Как сообщал УНИАН, Украинская биржа 1 июля остановила на своей площадке обращение акций 13 эмитентов, в том числе "Азовстали", Авдеевского коксохимического завода, Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, из-за их преобразования в частные общества из публичных.

Индекс ПФТС рассчитывается на базе цен наиболее ликвидных акций ПФТС с 1 октября 1997 года.