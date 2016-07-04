Минагропрод передал Фонду госимущества 11 госпредприятий для приватизации

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в 2015-2016 годах передало Фонду государственного имущества 11 подотчетных Минагропроду государственных предприятий из находящихся в списке для приватизации 86 объектов, сообщила пресс-служба министерства.

Читайте такжеПоступления от приватизации с начала года снизились почти в 3,5 раза

«Сейчас Фондом государственного имущества Украины и его региональными отделениями принято решение о приватизации 14 государственных предприятий, относящихся к сфере управления Минагропрода. 11 из них министерство уже передало органам приватизации», - говорится в сообщении.

Земельный банк этих 11 госпредприятий составляет 10,9 тыс. га.

По решению Кабинета министров, всего в список подлежащих приватизации объектов госсобственности входят 86 госпредприятий из сферы управления Минагропрода, включая 18 аграрных госпредприятий, которые ожидают дополнительные отдельные решения Кабмина об их приватизации. Земельный фонд этих предприятий составляет 20 тыс. га.

Всего в подчинении Минагропроду находится 504 государственных учреждений и предприятий.

В процессе передачи в Фонд госимущества сейчас находятся три госпредприятия: «Кировоградская специализированная лаборатория по сахарной свекле», «Сельскохозяйственное предприятие «Александровское» и Полтавский государственный учебно-курсовой комбинат агропромышленного комплекса.

Одно госпредприятие «Полтавадипромясомолпром» - на стадии предприватизационной подготовки.

За второй квартал 2016 года Минагропрод подготовил к передаче в Фонд госимущества три госпредприятия: «Сельскохозяйственное предприятие «Запорожское» (земельный банк – 4,1 тыс. га), «Свитанок» (2,9 тыс. га) и «Богодуховский сельскохозяйственный учебно-курсовой комбинат» (355 га).

Как сообщал УНИАН, правительство Украины назвало 2016 год годом большой приватизации в Украине, которая начнется с продажи Одесского припортового завода. Следом за ОПЗ будут приватизированы ряд объектов энергетики, включая 4 облэнерго и госхолдинг «Центрэнерго», оперирующий тремя теплоэлектростанциями.