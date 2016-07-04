Российская компания HMS Group выкупила завод в Сумах по производству промышленных насосов

Кипрская компания H.M.S. Capital Limited, входящая в российскую группу компаний HMS Group, которая специализируется на выпуске промышленного насосного и компрессорного оборудования, выкупила 83,3% акций украинского предприятия по производству промышленных насосов - Акционерного общества «Сумской завод «Насосэнергомаш».

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Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам.

Согласно сообщению, до этой покупки акции принадлежали другой российской компании - «Гидромаш К» (также производитель и поставщик насосного оборудования).

Ранее сообщалось, что российская «Гидромаш К» выкупила корпоративную долю в сумском заводе «Насосэнергомаш» в октябре 2014 года.

По данным реестра Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам, по итогам 2015 года «Сумской завод «Насосэнергомаш» получил 137,9 млн грн чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем по результатам 2014 года.

Справка УНИАН. «Сумской завод «Насосэнергомаш» производит оборудование для атомной и тепловой энергетики, нефтетранспортной отрасли (для работы резервуаров, магистральных нефтепроводов, нефтяных терминалов), для работы НПЗ, химической и горнорудной промышленности. Компания выпускает центробежные, свободновихревые и вакуумные насосы. Продукция завода поступает как на внутренний рынок (например, Южно-Украинская АЭС), так и за рубеж (например, в Россию и Казахстан).