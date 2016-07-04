Brexit не помеха: акционеры Лондонской биржи проголосовали за слияние с немецкой Deutsche Boerse

Владельцы 99,9% акций Лондонской фондовой биржи (LSE) проголосовали за слияние с биржей Deutsche Boerse, которая базируется в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщает РБК со ссылкой на пресс-служба LSE.

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Общая стоимость сделки двух крупнейших бирж Европы оценивается в £21 млрд (около €25 млрд), что позволит объединенной компании стать третьей по величине биржевой группой после ICE и CME Group (владельца товарных бирж в Нью-Йорке и Чикаго).

Ранее сообщалось, что, согласно условиям слияния, доля акционеров LSE в объединенной бирже составит 45,6%, остальные 54,4% придутся на акционеров Deutsche Boerse.

В преддверии референдума по вопросу выхода Британии из состава ЕС LSE и Deutsche Boerse договорились, что акционеры обеих бирж рассмотрят вопрос о слиянии после подведения итогов голосования.

После победы сторонников Brexit руководство обеих бирж заявило, что намерено и дальше добиваться разрешения регуляторов на сделку и рекомендовать своим акционерам поддержать слияние.

Собрание акционеров Deutsche Boerse, на котором будет рассмотрен вопрос о слиянии с LSE, пройдет 12 июля 2016 года.

В ходе сегодняшних торгов акции LSE подешевели примерно на 1,5%, акции Deutsche Boerse — на 1%.