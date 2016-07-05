Индекс Украинской биржи UX достиг максимума с начала 2016 года

Индекс Украинской биржи UX в ходе торгов во вторник, 5 июля, по состоянию на 14.50 показывает максимум с начала 2016 года, достигнув показателя 735,94 пункта, говорится на сайте биржи.

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Как сообщил УНИАН исполнительный директор инвесткомпании «Универ» Алексей Сухоруков, причиной постепенного роста индекса могут быть положительные ожидания участников рынка от финансовой отчетности эмитентов и выплаты дивидендов.

«Плюс эмитенты, преобразовавшиеся в ЧАО, начинают выплаты (миноритарным акционерам – УНИАН). Эти деньги частично возвращаются на рынок», - добавил он.

Также Сухоруков высказал мнение, что общая макроэкономическая стабилизация в стране, укрепление гривни, снижение доходности по государственным облигациям и депозитам также оказывает положительное влияние на индекс.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи 24 марта по состоянию на 16:13 обвалился на 8,24% - до 530,69 пункта, обновив таким образом 6-летний минимум.

Индекс Украинской биржи включает акции «Райффайзен Банка Аваль», «Мотор Сичи», «Центрэнерго», «Укрнафты», «Донбассэнерго».