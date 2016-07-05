Нефтегазовые компании США столкнулись с проблемами финансирования - FT

Американские нефтегазовые компании сталкиваются с серьезными трудностями в привлечении финансирования, пишет Газета.ru со ссылкой Financial Times.

"Продажи облигаций упали до самым низких значений более чем за десять лет. Так, по данным Dealogic, во втором квартале занимающиеся разведкой и добычей американские компании продали облигаций всего на 280 миллионов долларов, что является минимальным значением со времен финансового кризиса 2008-2009 годов", - говорится в сообщении.

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Среди предприятий сектора наиболее успешные продажи облигаций были у крупных компаний, таких как ExxonMobil и Chevron, а также у независимых нефтепроизводителей Occidental Petroleum и ConocoPhillips.

По словам Гэри Росса из консалтинговой фирмы Pira Energy, доступ к капиталу будет иметь решающее значение для нефтедобычи в США.

"Восстановить отрасль будет не просто", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что число дефолтов в нефтегазовой отрасли США достигло рекордных значений.