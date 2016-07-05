Доходность гособлигаций США упала до рекордного минимума

Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) в ходе торгов вторника упала до минимального значения за всю историю из-за неопределенности на рынках после решения Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

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Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 16.43 опускалась на 5 базисных пунктов - до 1,39%, в ходе торгов падала до 1,38%. Доходность тридцатилетних US Treasuries также опускалась - на 6 базисных пунктов, до 2,17%.

Опасения, что Brexit приведет к продолжительному периоду слабого роста мировой экономики, вернули инвесторов к покупке более безопасных активов.