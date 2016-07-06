Доходность гособлигаций Японии и Австралии упала до новых минимумов

Доходность 20-летних японских гособлигаций в среду впервые опустилась ниже нуля, эталонные 10-летние бонды продемонстрировали новый минимум доходности – минус 0,262%, тогда как этот показатель госбумаг Японии со сроком обращения 30 лет составил всего 0,015%, пишет The Wall Street Journal.

Читайте такжеДоходность гособлигаций Германии впервые опустилась ниже нуля

Инвесторы, напуганные неопределенностью последствий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), ищут убежища в тех активах, которые принять считать наиболее надежными: гособлигации развитых стран, драгметаллы, валюты “тихой гавани”, передает Finance.ua.

В среду также был зафиксирован исторический минимум доходности австралийских госбумаг – 1,849%. Накануне ЦБ Австралии оставил базовую процентную ставку без изменения, на рекордно низком уровне 1,75%, однако эксперты в среднем ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов в августе.

Рекордно низкую доходность снова показали эталонные 10-летние бонды США, Великобритании и Германии. Доходность всех гособлигаций Швейцарии со сроками обращения до 50 лет включительно теперь является отрицательной.