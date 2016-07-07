S&P ухудшило прогноз по рейтингу Австралии

Рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз на кредитный рейтинг ААА в Австралии со стабильного на негативный, пишет Bloomberg.

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«Негативный прогноз по Австралии отражает наше мнение о том, что без решительных политических действий дефицит средств в бюджете может сохраняться в течение нескольких лет. Текущий дефицит бюджета может оказаться несовместимым с высоким уровнем внешнего долга и не соответствовать рейтингу AAA», — уточнили в S&P.

Ухудшение прогноза в агентстве связывают с неясными перспективами федеральных выборов в Австралии, передает Gazeta.ru.

В начале мая сообщалось, что премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл распустил обе палаты парламента страны и объявил о новых выборах кабмина.