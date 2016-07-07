Бюджет за полгода получил 519 миллионов от аренды госсобственности

Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-июня 2016 года снизились на 8,2% - до 519,4 млн грн с 565,8 млн грн за аналогичный период 2015 года.

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Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины.

При этом фонд за 6 месяцев выполнил годовое плановое задание по аренде на 84,45%. В 2016 году ведомство должно перечислить в госбюджет от аренды 615 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 млрд грн от аренды государственной собственности, что на 23,1% больше показателя 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель годового плана прошлого года.