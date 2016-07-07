Fitch понизило кредитные рейтинги рекордного числа стран

Одно из трех ведущих рейтинговых агентств Fitch в первом полугодии 2016 года понизило суверенные кредитные рейтинги рекордного числа стран, информирует РБК со ссылкой на сообщение Fitch.

"За первые шесть месяцев 2016 года Fitch понизило кредитные рейтинги 15 стран, что для агентства является рекордным полугодовым показателем", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что рекорд по снижению рейтингов связан с негативным влиянием низких сырьевых цен на развивающиеся экономики. Большая часть стран, рейтинг которых понизило агентство — это государства Ближнего Востока и Африки. На африканские и ближневосточные государства приходится 10 из 22 негативных прогноза, которые дало агентство (в частности, в апреле был понижен рейтинг Саудовской Аравии). Со снижением рейтинга столкнулись семь из десяти государств, наиболее зависимых от сырья. Причина понижения рейтингов в том, что финансовая система ряда государств-экспортеров сырья пока не приспособилась к низким ценам.

Агентство отмечает, что, в отличие от 2011 года (тогда за весь год было понижено 20 рейтингов, сейчас речь идет о шести месяцах), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по понижению рейтингов, сейчас большая часть понижений связана со странами со спекулятивными рейтингами.

Кроме того, агентство понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень после решения страны на референдуме о выходе из Евросоюза (с АА+ до АА с негативным прогнозом). В сегодняшнем заявлении руководитель Fitch Джеймс Маккормак отметил, что для региона значение Brexit "сложно переоценить". По мнению Fitch, успех сторонников Brexit на референдуме делает более вероятным сценарий, при котором евроспектики в других европейских странах получат больше поддержки. Fitch отмечает что нынешний политический фон в Европе может иметь негативное влияние на суверенные рейтинги, а бюджетная консолидация может отойти на второй план в списке приоритетов.

Как отмечает Financial Times, число понижений кредитных рейтингов двумя другими крупными агентствами также близко к рекордным. Агентство Moody`s понизило 24 кредитных рейтинга, а Standard&Poor`s предприняло 16 негативных рейтинговых действий (больше было только один раз, в 2011 году).