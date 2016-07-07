"АМИК Украина" купит дочки "Лукойла", обеспечивающие топливом украинские аэропорты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинской компании "АМИК Украина", учредителем которой является австрийская компания "АМИК Энерджи Менеджмент ГМБХ", купить часть в уставном капитале компаний "Лукойл Авиейшен Украина" и "Лук Авиа Ойл", которые являются дочерними компаниями частного российского нефтегазового холдинга "Лукойл" и осуществляют поставки авиатоплива в украинские аэропорты.

Об этом сообщается в опубликованных решениях АМКУ.

"Предоставить разрешение "АМИК Украина" на покупку части в уставном капитале "Лукойл Авиейшен Украина" и "Лук Авиа Ойл", что превышает 50% голосов в высшем органе управления компаний", - говорится в решении АМКУ.

Также в АМКУ сообщили, что две компании "Лукойла" связаны между собой отношениями контроля, при этом "Лукойл Авиейшен Украина" осуществляет поставки авиатоплива для аэропортов "Одесса" и "Харьков", а "Лук Авиа Ойл" - для самолетов "Борисполя".

Ранее СМИ сообщалось, в апреле 2015 года австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) в лице дочерней компании "АМИК Украина" закрыла сделку с "Лукойлом" о покупке 100% акций "Лукойл-Украина", владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.

В июле 2015 года "АМИК Украина" импортировала дизельное топливо производства российских НПЗ, которые принадлежат "Лукойлу".

В сентябре 2015 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Лукойл Авиэйшн Украина" почти на 18,7 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением на рынке. По данным АМКУ компания завышала цены на авитопливо в аэропортах "Харьков" и "Одесса".

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В начале февраля 2016 году "АМИК Украина" обратилось в Антимонопольный комитет с заявлением о приобретении частей в уставном капитале указанных компаний.

Справка УНИАН. Компании "Лукойл" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 миллионов тонн нефти в год. AMIC Energy Management GmbH предоставляет услуги в сфере аналитики, корпоративных финансов и стратегических консультаций и специализируется на управлении энергетическими проектами в Центральной и Восточной Европе. Председателем наблюдательного совета AMIC Energy является Вольфганг Руттеншторфер, бывший генеральный директор группы OMV, а также бывший государственный секретарь министерства финансов Австрии. AMIC Energy принадлежит трем акционерам: Йоханнес Кльоцль-Норбергу (50% акций), Манфреду Кунце (40%) и Хайнцу Зернетсу (10%).