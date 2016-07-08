Суд признал незаконной приватизацию "Львовской угольной компании"

Хозяйственный суд Львовской области отменил решение Львовского отделения Фонда государственного имущества о приватизации государственного пакета акций в размере 37,58% публичного акционерного общества "Львовская угольная компания".

Об этом информирует Depo.ua со ссылкой на прокуратуру Львовской области.

Отмечается, что решение о приватизации было принято в 2007 году.

"Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным решения о приватизации государственного предприятия "Центральная обогатительная фабрика "Червоноградская".

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Органы прокуратуры области отстаивают интересы государства путем возврата в государственную собственность имущества на сумму около 300 миллионов гривен", - сказано в сообщении. Акции ПАО предлагаются к продаже на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ).

Со 2 сентября 2015 года Хозсуд Львовской области начал банкротство ПАО "Львовская угольная компания" по иску Альфа-банка (Украина).

В состав "Львовской угольной компании" входит Червоноградская центральная обогатительная фабрика. Производственная мощность ЦОФ - 9,6 миллиона тонн угля в год.