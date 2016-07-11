Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах сократился на 40%

Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за январь-июнь 2016 года снизился на 40,6% - до 109,6 млрд грн с 184,4 млрд грн за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Объем торгов государственными облигациями составил 92,9 млрд грн, или 84,8% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в первом полугодии этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов данными долговыми инструментами сократился почти в 2 раза.

Объем торгов акциями в отчетном периоде составил 934,5 млн грн, что в 4 раза меньше, чем годом ранее.

Сумма контрактов по операциям с облигациями предприятий за 6 месяцев снизилась в 1,8 раза по сравнению с январем-июнем 2015 года – до 3,1 млрд грн.

Объем торгов депозитными сертификатами Национального банка Украины составил 11,4 млрд грн, при этом в январе-июне прошлого года с данными ценными бумагами операции не проводились.

За первое полугодие комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 56,33 млрд грн, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Объем зарегистрированных выпусков акций в январе-июне вырос на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,34 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за 2015 год снизился на 53,1% - до 290,8 млрд грн с 619,7 млрд грн в 2014 году.

За 2015 год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 155,8 млрд грн, что на 24% меньше, чем в 2014 году.

Объем зарегистрированных выпусков акций в прошлом году снизился на 10,9% по сравнению с 2014 годом – до 128,6 млрд грн.