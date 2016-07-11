Китайские компании признаны самыми непрозрачными на развивающихся рынках

В рейтинге прозрачности отчетности компаний с развивающихся рынков Transparency International последние места заняли компании из Китая, сообщает РБК.

В исследовании "Прозрачность в корпоративной отчетности" Transparency International проанализировала отчетность ста крупнейших компаний из 15 развивающихся рынков.

Компании оценивались по трем критериям - принимаемые антикоррупционные меры, прозрачность отчетности в организационной структуре компании, а также ключевые показатели, которые компания раскрывает в каждой стране, в которой ведет деятельность.

Компаниям присваивались баллы по десятибалльной шкале. Первые три строчки по прозрачности заняли компании из Индии — сотовый оператор Bharti Airtel (7,3), телекоммуникационная компания Tata Communications (7,0) и автопроизводитель Mahindra & Mahindra (6,7).

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Худшие показатели по прозрачности корпоративной отчетности показали китайские компании. Из 15 компаний с худшей прозрачностью, где этот показатель составил 1 и ниже, 14 — китайские. При этом у трех компаний (производителя автозапчастей Wanxiang Group, производителя электронной техники Galanz и автопроизводителя Chery Automobile) показатель прозрачности составляет 0 баллов.

Из ста компаний, представленных в рейтинге, Китай представляют 37, однако их средний бал очень невысокий – 1,6. Transparency International обратилась к китайскому правительству с призывом "немедленно принять меры по повышению стандартов прозрачности и открытости бизнеса".

Самой прозрачной компанией из КНР оказался производитель телекоммуникационного оборудования ZTE (5,9,балла).

Общий уровень прозрачности корпоративной отчетности в развивающихся странах, согласно рейтингу TI, оказался достаточно невысоким: показатели 75 из ста​ компаний — ниже 5 баллов.