Американский индекс S&P 500 установил новый исторический рекорд
После открытия торгов 11 июля индекс приблизился к отметке 2140 пунктов.
Торги на фондовом рынке США открылись 11 июля 2016 года новым абсолютным рекордом — значение фондового индекса S&P 500, который нередко называют «барометром американской экономики», составило на открытии 2131,72 пункта, что является наивысшим показателем открытия за всю историю существования индекса, передает РБК.
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Через несколько минут был установлен и еще один рекорд — значение индекса S&P 500 достигло отметки 2139,34 пункта. Это новый самый высокий показатель за всю историю существования индекса, публикация которого началась в марте 1957 года с отметки 44,06 пункта.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 мая 2016 года, когда значение S&P 500 поднималось до 2134,72 пункта.
К 17:00 значение индекса S&P 500 составляло 2136,85 пункта, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При расчете индекса S&P 500 учитываются котировки акций 500 крупнейших публичных и наиболее значимых компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ и представляющих различные отрасли экономики страны.
Значение индекса S&P 500 отражает суммарную капитализацию этих компаний с поправкой на free-float, то есть долю их находящихся в свободном обращении акций. Вес каждой компании в индексе пропорционален ее капитализации.