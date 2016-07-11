Испанский и итальянский банки из-за Brexit отказались от сделки по слиянию на €5,3 миллиарда

Испанский банк Santander и итальянская банковская группа UniCredit отказались от сделки на €5,3 млрд по слиянию подразделений по управлению активами обеих компаний на фоне неопределенности, вызванной решением жителей Великобритании о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает RNS cо ссылкой на Financial Times.

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О слиянии впервые было объявлено в сентябре 2014 года. Обсуждение сделки по слиянию Pioneer Investments (подразделение по управлению активами UniCredit) и Santander Asset Management (подразделение по управлению активами Santander) велось более 20 месяцев, отмечает газета.

В случае слияния новая компания вошла бы в десятку крупнейших финансовых учреждений Европы по количеству активов, объем которых мог бы достичь €400 млрд. Стоимость Pioneer Investments в рамках сделки составила €2,75 млрд, а цена Santander Asset Management — €2,6 млрд. Общая стоимость новой компании составила бы около €5,35 млрд.

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Отказу от сделки по слиянию способствовала и смена генеральных директоров в UniCredit и Santander. «Многое изменилось с момента достижения договоренности по слиянию. На ситуацию повлияло назначение нового генерального директора в UniCredit и позже Brexit», — сообщил газете источник, знакомый с ситуацией.

Инвесторы опасаются, что после выхода Великобритании из ЕС инвестиционные фонды не смогут свободно перемещать средства из Лондона в ЕС и обратно, что негативно отразится на продаже услуг в сфере управления активами. Головной офис Santander Asset Management расположен в Лондоне.

В конце июня комитет по отбору персонала крупнейшего итальянского банка UniCredit рекомендовал на пост генерального директора бывшего руководителя инвестподразделения банка Жана-Пьера Мустье. Впоследствии он возглавил итальянский банк.