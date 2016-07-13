Американские индексы Dow Jones и S&P 500 достигли исторического максимума

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам вторника достигли исторического максимума, NASDAQ вырос до рекордного в этом году уровня и превысил отметку в 5000 пунктов на фоне стартовавшего в США сезона отчетностей и новостей из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

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Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,66% - до 18347,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,69%, до 5022,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 2152,14 пункта.

Инвесторы отреагировали на новости о том, что глава МВД Великобритании Тереза Мэй во вторник была утверждена на пост лидера Консервативной партии и 13 июля станет премьер-министром страны, передает Прайм.

Сезон отчетностей в США, как обычно, открыл алюминиевый гигант Alcoa, чья скорректированная прибыль на акцию составила 0,15 доллара, превысив прогнозный показатель экспертов в 0,09 доллара. Акции Alcoa на этом фоне подорожали на 5,3%.

Кроме того, инвесторы сохраняют оптимизм после пятничных данных по рынку труда США, которые показали максимальное с декабря 2015 года увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США.

По словам старшего рыночного стратега Voya Financial Кэрин Кавано, инвесторов успокаивает сильная пятничная статистика из США и надежды на плавный выход Великобритании из Евросоюза. "Все вещи, которых мы боялись, не произошли", - сказала она.