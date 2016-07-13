Глава ФГИ сомневается в успешности приватизации ОПЗ в июле - допускает повторную продажу осенью

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), который должен пройти 26 июля, и допускает его повторное проведение осенью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Если вдруг заявок будет немного (меньше двух, одна из которых должна быть от иностранной компании – УНИАН) или рабочая группа после изучения пакета документов не даст интересантам разрешения на участие, второй конкурс можно будет провести осенью – уже с учетом сегодняшнего опыта», - написал он.

Билоус добавил, что фонд не намерен проводить приватизацию ОПЗ любой ценой и главное – это прозрачность процесса ее проведения.

По его мнению, для успеха проведения конкурса по продаже завода государство должно предоставить гарантии инвесторам по транспортировке газа и аренде земли.

Также глава Фонда госимущества отметил, что у потенциальных покупателей возникают вопросы по снижению стартовой цены пакета акций завода и предоставлению налоговых льгот после его покупки.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 500 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен состояться 26 июля 2016 года. Ранее интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.