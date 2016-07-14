Акции Nintendo резко подорожали после выхода Pokemon Go

В понедельник цены на акции компании, которая считалась аутсайдером на рынке игр для мобильных телефонов, подскочили на 25% и продолжили рост, достигнув сегодня утром отметки 56%, передает Би-би-си.

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Суть новой игры состоит в поиске и обучении виртуальных существ покемонов по карте местности, причем все интерактивные задания выполняются в реальном мире.

"Карманные монстры" вызвали повальное увлечение у пользователей. После релиза в США, Австралии и Новой Зеландии игра Pokemon Go оказалась в лидерах рейтинга App Store и Google Play.