Акции Nintendo резко подорожали после выхода Pokemon Go
10:17, 14 июля 2016Фондовый рынок
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После выхода компьютерной игры для смартфонов Pokemon Go акции японской компании Nintendo меньше чем за неделю резко взлетели в цене.
Суть новой игры состоит в поиске и обучении виртуальных существ / скриншот
В понедельник цены на акции компании, которая считалась аутсайдером на рынке игр для мобильных телефонов, подскочили на 25% и продолжили рост, достигнув сегодня утром отметки 56%, передает Би-би-си.
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Суть новой игры состоит в поиске и обучении виртуальных существ покемонов по карте местности, причем все интерактивные задания выполняются в реальном мире.
"Карманные монстры" вызвали повальное увлечение у пользователей. После релиза в США, Австралии и Новой Зеландии игра Pokemon Go оказалась в лидерах рейтинга App Store и Google Play.
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