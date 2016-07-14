Глава Минагропрода назвал предприятия, которые стоит приватизировать в первую очередь

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Рассчитываю, что к концу года мы должны выйти хоть по одному значимому государственному предприятию с меморандумом для инвесторов и передать его в Фонд госимущества. Чтобы мы им сказали - вот у нас есть такой актив, готовый к приватизации, делайте свои предложения", - сообщил глава Минагропрода.

При этом он назвал предприятия, которые стоило бы приватизировать первым делом.

"Например, "Артемсоль", "Укрспирт", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ). По последнему предприятию есть серьезные кредитные обязательства перед Китаем, который в 2013 году предоставил компании 1,5 миллиарда долларов в счет будущих поставок зерна. Я направил китайцам письмо, в котором спрашиваю, заинтересованы ли они принять участие в приватизации ГПЗКУ", - отметил Кутовой.

Читайте такжеГройсман призвал разобраться с возмещением НДС аграриям и провести необходимые проверки

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6% акций Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен состояться 26 июля. Его стартовая цена составляет 13,175 миллиарда гривень.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень.