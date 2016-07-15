Претендентов на покупку Одесского припортового завода объявят 18 июля

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в понедельник, 18 июля, объявит список участников конкурса по покупке 99,6% акций крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода.

Об этом на встрече с журналистами сообщил глава фонда Игорь Билоус.

"В понедельник в 18:00 мы точно будем знать о количестве участников, о внесенном ими залоге (около 25 миллионов долларов – УНИАН)", - сказал глава ФГИУ, добавив, что на сегодняшний день он не может говорить о поданных заявках, так как со всеми интересантами подписано соглашение о конфиденциальности.

Глава ФГИУ сообщил, что в случае получения менее двух заявок, конкурс по продаже ОПЗ может быть перенесен ориентировочно на октябрь этого года. "Мы обязаны продать завод в этом году в любом случае. Дальше уже откладывать некуда. Это уникальное по своему расположению и производству предприятие", - добавил Билоус.

По его словам, наиболее важными факторами, которые отталкивают потенциальных покупателей являются негативное изменение макроэкономической ситуации в Украине, недостаточная защита прав инвесторов, расследование Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении топ-менеджмента ОПЗ.

"Проблемой номер один являются все риски, связанные с Украиной, номер два – рынок, который показывает сейчас низкие цены на аммиак, карбамид", - отметил он, добавив, что фактор начальной цены завода в размере около 520 миллионов долларов из 8 потенциальных покупателей волнует только половину.

Кроме того, инвесторов беспокоит наличие у ОПЗ долга перед подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу компании Ostchem в размере около 193 миллионов долларов.

"Все разговаривают с Фирташем, так как вопрос долга остается и его надо как-то реструктуризировать. Некоторые говорят, что не могут с этой ситуацией работать", - сказал глава ФГИУ.

Читайте такжеФонд госимущества уточнил список объектов соцсферы ОПЗ для приватизации

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень, или около 520 миллионов долларов. Конкурс по продаже завода должен состояться 26 июля 2016 года.

Ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода, который должен пройти 26 июля, и допускает его повторное проведение осенью.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.