Nintendo благодаря игре Pokemon Go вошла в число 20 крупнейших компаний Японии

Новая мобильная игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go может принести своему японскому разработчику Nintendo до $4 млрд в год, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитика Macquarie Дейвида Гибсона.

Читайте такжеОхота на покемонов привела австралийцев в паучье логово (фото)

Акции разработчика подорожали на 90% за восемь дней с момента выхода новой игры, что позволило ей войти в число 20 крупнейших по капитализации компаний Японии. Сегодня акции Nintendo подорожали еще на 9,8%, в момент максимальной стоимости ценных бумаг капитализация Nintendo составляла $37 млрд, практически на одном уровне с корпорацией Sony и одним из крупнейших банков Японии Mizuho, отмечает газета.

Инвесторы прогнозируют, что Pokemon Go в скором времени побьет рекорд в $1,5–$2 млрд годовых продаж, установленный мобильными играми Candy Crush и Clash of Clans, передает RNS.

Как сообщал УНИАН, 11 июля цены на акции компании Nintendo, которая считалась аутсайдером на рынке игр для мобильных телефонов, подскочили на 25% и продолжили рост, достигнув 14 июля отметки 56%.

Суть новой игры состоит в поиске и обучении виртуальных существ покемонов по карте местности, причем все интерактивные задания выполняются в реальном мире.