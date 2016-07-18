Японцы покупают британского производителя чипов за $32 миллиарда

Японская SoftBank Group Corp, как ожидается, согласует сделку о покупке британского разработчика микропроцессоров ARM Holdings PLC примерно за $32 миллиарда, сообщил источник, знакомый с ситуацией, добавив, что о договоренности может быть объявлено позднее в понедельник, передает Рейтер.

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ARM, самая дорогая технологическая компания на Лондонской бирже, разрабатывает микропроцессоры и графические технологии, используемые Samsung, Huawei и Apple в их собственных микрочипах.

Если информация о сделке подтвердится, она может стать крупнейшей в истории европейского технологического сектора и рекордной для SoftBank, опередив приобретение японской корпорацией контрольного пакета акций в телекоммуникационной Sprint за $22 миллиарда в 2013 году.

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Сделка состоится всего несколько недель спустя после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, что привело к падению фунта стерлингов до 31-летнего минимума и укреплению иены.

Несмотря на предупреждение ARM Holdings о воздействии Brexit на персонал, ее акции выросли почти на 17 процентов после референдума, так как у компании диверсифицированный портфель, а ее выручка, в основном, исчисляется в долларах.

Согласно сообщению Financial Times ранее в понедельник, SoftBank выкупит акции ARM за деньги, заплатив 17 фунтов за каждую.