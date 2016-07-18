Поступления от приватизации с начала года сократились почти в 3 раза

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-июня 2016 года составили 42 миллиона гривень, что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 63 объекта государственной собственности (в том числе в июне – 13) и 137 объектов коммунальной собственности (в июне – 16).

В июне ФГИУ через фондовые биржи выставил 19 пакетов акций предприятий общей номинальной стоимостью 81,8 миллиона гривень. В прошлом месяце фонд продал 5 пакетов акций на биржах на общую сумму 831,3 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

Фонд госимущества в 2016 году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен состояться 26 июля. Его стартовая цена составляет 13,175 миллиарда гривень.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень.