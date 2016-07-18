Китайцы купили разработчика браузера Opera

15:51, 18 июля 2016
Фондовый рынок
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Сумма сделки составила $600 миллионов, хотя еще в феврале называли цифру в $1,2 миллиарда.

REUTERS

Консорциум китайских инвесторов приобрел фирмы, занимавшиеся разработкой браузера Opera, за 600 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Норвежская компания Opera Software ASA продала браузер для мобильных устройств, планшетов и компьютеров, лицензии на технологию и свою долю в совместном предприятии с китайцами. Стороны также договаривались о продаже бизнеса по разработке приложений и игр, но на это не дали разрешения регулирующие органы. Эта часть бизнеса останется собственностью группы", - говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что браузер и лицензии на него являются наиболее привлекательным активом. Производитель программного обеспечения Opera Software ASA имеет 350 миллионов активных пользователей ежемесячно, а его браузеры устанавливаются в некоторые мобильны устройства, таких крупных производителей как Samsung Electronics Co. и Xiaomi Corp.

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"Покупателем части бизнес-активов Opera Software ASA является консорциум компаний, возглавляемый инвесткомпанией Golden Brick Silk Road. В него входят Beijing Kunlun Tech (производитель игр), Qihoo 360 Technology и Yonglian Investment", - подчеркивает издание.

Китайские компании договорились о приобретении норвежской Opera в феврале 2016 года. Планировалось, что сумма сделки составит 1,2 миллиарда долларов. "Конкурировать одним против всей экосистемы очень затратно. И сейчас мы стали частью той экосистемы, которая нам подходит", - пояснял решение о продаже председатель совета директоров Opera Сверр Мунк.

Компания Opera основана в 1995 году. Первый одноименный браузер разработан в 1994 году, когда его создатели работали в норвежской Telenor.

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