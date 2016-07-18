Конкурс по продаже Одесского припортового завода провалился из-за отсутствия заявок инвесторов

Конкурс по продаже 99,6% акций крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов, сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

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"Сегодня, 18 июля, закончился срок подачи заявок на участие в конкурсе по продаже ОПЗ. По состоянию на 18:00 ни одной заявки не было получено. В связи с отсутствием заявок ФГИУ вынужден признать конкурс несостоявшимся", - отметила пресс-служба.

В фонде подчеркнули, что причинами отсутствия заявок от инвесторов на участие в конкурсе, который должен был состояться 26 июля, являются, в частности, хозяйственный долг завода в размере 193 млн долл. перед компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Ostchem, ограничения на вывод дивидендов из Украины, отсутствие налоговых льгот и преференций для покупателя и высокая стартовая цена (13,175 млрд грн или около 520 млн долл.) в связи с этими проблемами и общими экономическими рисками страны.

«Если мы не можем решить какие-то проблемы или риски, то их нужно учитывать и отображать в условиях и договоре купли-продаже. Считаю, что именно это нужно сделать совместно с рабочей группой по вопросам приватизации с привлечением советников, которые готовили завод к приватизации», - цитирует пресс-служба главу ФГИУ Игоря Билоуса.

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По его словам, предложения рабочей группы будут поданы на рассмотрение в Кабинет министров в ближайшее время.

«Надеюсь, что решение о повторной приватизации ОПЗ будет принято в ближайшее время … Решения проблем завода и вопрос предоставления льгот инвесторам находятся в политической плоскости, поэтому требуют политической воли и принятия решения на наивысшем уровне», - добавил Билоус.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 520 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года.

Ранее интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Билоус при этом заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации Одесского припортового завода, так как предприятие имеет ряд проблем.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.