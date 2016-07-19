Основные американские фондовые индексы снова обновили рекорды

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли, вновь обновив рекорды на фоне оказавшейся лучше ожиданий финотчетности Bank of America, свидетельствуют данные торгов.

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Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,09% - до 18533,05 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,52%, до 5055,78 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,24%, составив 2166,89 пункта, передает Прайм.

Чистая прибыль одного из крупнейших банков США Bank of America Corp. (BofA) по итогам второго квартала составила 4,232 миллиарда долларов, что на 17,6% меньше показателя за апрель-июнь 2015 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,36 доллара против 0,43 доллара годом ранее, тогда как аналитики ожидали показателя в 0,33 доллара на акцию.

Чистая прибыль производителя игрушек Hasbro во втором квартале, приходящаяся на головную компанию, возросла на 24,6%, до 52,106 миллиона долларов, или 0,41 доллара на акцию против 0,33 доллара за акцию за отчетный период годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне в 0,39 доллара за акцию.

Более 90 компаний сектора S&P 500 на этой неделе опубликуют свои финансовые отчеты, среди них - International Business Machines, Yahoo! и Netflix.