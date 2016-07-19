Moody's может понизить рейтинг Турции после попытки военного переворота

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service поместило долгосрочный кредитный рейтинг Турции в список на пересмотр в сторону понижения после того, как в стране произошла попытка военного переворота, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что Moody`s рассмотрит турецкий кредитный рейтинг Baa3, который является самой низкой ступенью инвестиционного уровня. Также агентство оценит среднесрочные последствия неудавшегося переворота.

«Несмотря на то, что переворот не удался, событие само по себе, скорее всего, приведет к обострению проблем в экономике страны», — считают аналитики.

По их мнению, попытка военного переворота негативным образом скажется на иностранных инвестициях внутри Турции, передает Gazeta.ru.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Военный действия происходили в Анкаре и Стамбуле. После обращения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к народу его сторонники вышли на улицы и препятствовали проходу военных, мешали проезду танков. Утром 16 июля военные начали сдаваться полицейским, также прошли массовые задержания высших должностных лиц вооруженных сил, которых обвиняют в участии в перевороте.