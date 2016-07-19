Акции McDonalds в Японии выросли на 23% после запуска игрушки из Pokemon GO

Акции японского подразделения McDonald's выросли на 23%, продемонстрировав самый большой прирост с 2001 года, после того, как сеть быстрого питания включила в комплексный обед «Хэппи Мил» игрушку с одним из покемонов Пикачу, сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg.

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«Инвесторы проявляют повышенный интерес ко всему, что связано с покемонами и McDonald's является одним из тех, кто не хочет быть в стороне от бума», — пояснил Мицушиге Акино, исполнительный директор Ichiyoshi Asset Management.

Акции японского подразделения корпорации McDonald's выросли на Токийской бирже на 9,9% к 11:00 утра по местному времени. С пятницы, 15 июля, суточный прирост составил 23%.

Запуск Pokemon GO в Японии был отложен, поскольку пропускная способность серверов в стране не достаточна, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос, сообщил в пятницу Forbes со ссылкой на Джона Ханке, генерального директора Niantic Inc, разработчика игры.