Фонд госимущества хочет снизить цену ОПЗ и запустить его повторную приватизацию осенью

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен снизить стартовую цену 99,6% акций крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода и запустить его повторную приватизацию в начале осени, сообщил на брифинге глава фонда Игорь Билоус.

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"Для привлечения более широкого круга инвесторов необходимо изменить условия приватизации и цену в том числе ... Мы будем также рассматривать дисконт в 30%", - сказал Билоус.

Он также добавил, что ориентировочно повторную приватизацию завода фонд запустит в конце лета - начале осени.

Как сообщал УНИАН, 18 июля конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В фонде подчеркнули, что причинами отсутствия заявок от инвесторов на участие в конкурсе, который должен был состояться 26 июля, являются, в частности, хозяйственный долг завода в размере 193 млн долл. перед компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Ostchem, ограничения на вывод дивидендов из Украины, отсутствие налоговых льгот и преференций для покупателя и высокая стартовая цена (13,175 млрд грн или около 520 млн долл.) в связи с этими проблемами и общими экономическими рисками страны.

В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 520 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года.

Ранее интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Билоус при этом заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации Одесского припортового завода, так как предприятие имеет ряд проблем.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.