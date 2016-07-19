Стоимость акций Nintendo благодаря игре Pokemon Go достигла максимума за 6 лет

Стоимость акций японской компании Nintendo Co благодаря новой игре Pokemon Go достигла максимума с апреля 2010 года, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов стоимость акций компании на Токийской фондовой бирже выросла на 14,36%, до 31,77 иены за бумагу. Таким образом, они достигли максимального показателя с апреля 2010 года, передает Прайм.

С момента первого запуска игры 6 июля акции Nintendo выросли более чем в два раза.

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"Я никогда не видел такую тенденцию у акций крупных компаний, которая меняется настолько быстро в такой короткий период времени", - сказал агентству Рейтер старший стратег Okasan Securities Такаши Оба.

Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.