Россия за год увеличила инвестиции в госдолг США на $18 миллиардов

В мае этого года вложения России в госдолг США составили 88,2 млрд долларов против 82,5 млрд долларов в апреле, показали данные американского казначейства.

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В годовом выражении рост инвестиций в госдолг США оказался намного выше - 18 млрд долларов. В мае 2015 года Россия владела американскими облигациями на сумму чуть выше 70 млрд долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Россия в течение всего прошлого года наращивала вложения в американский госдолг, которые к январю этого года достигли почти 97 млрд долларов. Затем Россия их сократила.

В мае многие иностранные инвесторы сократили вложения в казначейские облигации США. Общая сумму инвестиций по сравнению с апрелем снизилась на 30 млрд долларов до 6,2 трлн долларов.

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Основным держателем гособлигаций США остается Китай, который вложил в бумаги 1,2 трлн долларов. За год вложения Китая снизились на 26 млрд.

Япония скупила гособлигаций США на 1,1 трлн долларов. При этом за год она избавилась от инвестиций на 81 млрд долларов.

Среди крупных держателей облигаций оказались также Каймановы острова, Ирландия, Бразилия, Швейцария, Люксембург, Великобритания.

Ранее казначейство США сообщало, что Россия в целом сократила вложения в различные американские бумаги. Эксперты связали это с санкциями, введенными против российского бизнеса. В результате российские компании и банки были вынуждены сокращать вложения в иностранные активы.

Казначейские облигации США считаются одним из самых надежных активов в мире. Многие страны предпочитают держать в них свои резервы. В периоды нестабильности на рынке спрос на американские бумаги резко растет.