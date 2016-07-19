Moody's купит корейское рейтинговое агентство KIS

Американская компания Moody's Corporation, владеющая рейтинговым агентством Moody's Investors Service, приобретет корейское рейтинговое агентство Korea Investors Service (KIS), сообщает Прайм со ссылкой на заявление Moody's.

"Условия сделки не разглашаются. Данная сделка, как ожидается, не окажет значительного влияния на доходы Moody's по итогам 2016 года. Она будет финансироваться за счет денежных средств. KIS Ratings продолжит работу как самостоятельное независимое подразделение рейтингового агентства Moody's", - говорится в сообщении.

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"Moody's и KIS имеют давние и продуктивные партнерские отношения, и эта сделка дополнительно подтверждает наше присутствие на этом важном рынке", - приводятся в сообщении слова президента Moody's Investors Service Роберта Фобера (Robert Fauber).

Компания Moody's Corporation, являющаяся материнской для рейтингового агентства Moody's, была основана в 1909 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Число сотрудников составляет примерно 10,8 тысячи человек по всему миру, компания присутствует в 36 странах.

Компания Korea Investors Service (KIS) была основана в 1985 году. Она обслуживает внутренние рынки капитала в Корее, предоставляет рейтинги местным компаниям и занимается проведением исследований. Большая часть фирмы была выкуплена Moody's Investors Service в 2001 году.