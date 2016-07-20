Нацкомиссия по ценным бумагам усовершенствовала правила работы фондовых бирж в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила изменения в Положение о функционировании фондовых бирж в Украине, которыми усиливаются требования к техническому обеспечению организаторов торгов, расширяется перечень причин для исключения ценных бумаг из биржевых списков. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

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Причинами для исключения из биржевого списка ценных бумаг, в частности, будут: публикация на сайте НКЦБФР информации об отсутствии эмитента по указанному местонахождению, исключение эмитента из госреестра финучреждений, остановка эмитенту действия лицензии на осуществление профдеятельности на фондовом рынке, остановка комиссией торговли ценной бумагой на любой фондовой бирже и приостановка внесения изменений в систему депозитарного учета по ценной бумаге.

Также фондовая биржа обязана будет проверять эмитента на соответствие признакам фиктивности и, в случае их выявления, сообщать регулятору.

Изменения в правила работы бирж предусматривают разграничение биржевого списка для ценных бумаг и для других финансовых инструментов. Такой список должен находиться в свободном доступе на сайте организатора торгов и храниться в течение трех лет.

В НКЦБФР сообщили, что изменения согласованы с Государственной службой финансового мониторинга Украины и Государственной регуляторной службой Украины, и направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции, после чего вступят в силу.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за январь-июнь 2016 года снизился на 40,6% - до 109,6 млрд грн с 184,4 млрд грн за аналогичный период 2015 года.

За первое полугодие комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 56,33 млрд грн, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2015 года.