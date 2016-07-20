Гройсман прокомментировал провал приватизации Одесского припортового завода

Отсрочка продажи одного из крупнейших химических производств страны - Одесского припортового завода из-за отсутствия заявок от покупателей не изменит планов правительства по приватизации государственных активов в дальнейшем, написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Хочу прокомментировать ситуацию по приватизации Одесского припортового завода. Как стало известно, в установленный срок заявок от потенциальных покупателей при данной цене не поступило. Это не значит, что мы откажемся от наших планов по приватизации части государственных предприятий, - написал Гройсман. - Я неоднократно высказывал по этому поводу свою позицию. У нас почти 3500 государственных предприятий, в то время как европейские страны имеют примерно по 300. Сотни этих предприятий неэффективно управляются, являются источником коррупции и вымывания средств из бюджета. Поэтому мы будем предлагать часть из них на прозрачную приватизацию, а в тех компаниях, где оставим часть государственной собственности - будем повышать качество менеджмента».

При этом Гройсман подчеркнул, что в правительстве видят противодействие этим процессам со стороны тех, «кто привык кормиться за счет государственной собственности». «Но мы не сойдем с избранного пути. Мы проанализируем первую попытку выставить ОПЗ на открытый конкурс и объявим новый конкурс, к которому мы подготовимся лучше», - резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ (99,6% акций) со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 520 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года.

Ранее интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Вместе с тем, 18 июля конкурс был сорван из-за отсутствия заявок инвесторов. В этой связи Фонд госуимущества как ключевой орган, курирующий вопросы приватизации в Украине, заявил о намерении подготовить новый конкурс с возможным снижением стартовой цены актива.