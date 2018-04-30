Приватизация Одесского припортового завода: опять двойка

Запланированный на 26 июля приватизационный конкурс по продаже 99,6% акций химического гиганта - Одесского припортового завода не состоится. Это стало ясно в начале текущей недели после того, как организатор продажи – Фонд государственного имущества завершил прием заявок от потенциальных покупателей на актив со стартовой ценой в эквиваленте 532 млн долларов и выявил их отсутствие.

Находясь с визитом в Брюсселе, премьер-министр Владимир Гройсман, являющийся сторонником активной приватизации в стране, заявил, что правительство проанализирует причины отсутствия спроса на ОПЗ и после этого выставит предприятие на повторный конкурс. Вот только лучше подготовится.

«Как стало известно, в установленный срок заявки от потенциальных покупателей при данной цене не поступили. Это не значит, что мы откажемся от наших планов по приватизации части государственных предприятий… Мы проанализируем первую попытку выставить ОПЗ на открытый конкурс и объявим новый конкурс, к которому мы подготовимся лучше», - отметил премьер.

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус, в свою очередь, уже пообещал осенью повторить попытку продажи актива, снизив цену пакета на 30%.

УНИАН попытался разобраться в причинах провала очередной попытки продажи Одесского припортового завода и шансах на успех в конце 2016 года.

Тернистая дорога

Одного из крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений - Одесский припортовый завод украинская власть пытается продать последние десять лет.

К аукциону по продаже данного актива страна впервые подошла только в 2009 году, тогда его победителем стала украинская компания «Нортима», предложив наибольшую цену в эквиваленте 624 млн долл. Возглавлявшая на тот момент правительство Юлия Тимошенко отменила результаты аукциона, обвинив в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия за бесценок. «Нортима» до сих пор в судебном порядке отстаивает свои права на завод и расценивает его приватизацию как посягательство на ее имущество.

Проблемный шлейф не помешал новой постмайданной власти Украины вернуться к планам продажи этого предприятия. Объект готовили с 2014 года и, наконец, в мае текущего года Кабинет министров объявил конкурс и установил стартовую цену.

Почти сразу с критикой завышенной стоимости ОПЗ выступили Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития. Финансовые организации посоветовали снизить стартовую цену для привлечения большего количества покупателей. И, как показали последующие события, были правы, хотя в ФГИ неоднократно отмечали, что предприятием интересовались инвесторы из США, Норвегии, Польши, Нидерландов, ряда арабских стран.

Круг проблем

У каждого из 7-8 иностранных инвесторов, которые присматривались к Одесскому припортовому заводу, возникли вопросы, на которые они не услышали внятного ответа от украинских властей. Даже советники и консультанты из Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, агентства USAID, швейцарского банка UBS и аудиторской компании Ernst&Young не смогли рассеять сомнения потенциальных инвесторов.

Все проблемные для них вопросы, которые в итоге стали решающими для принятия решения об отказе от участия в конкурсе, были давно известны.

Проблемой номер один стала высокая стартовая цена, которая, по мнению инвесторов, не учитывает макроэкономические риски страны. «Это логично: мы хотим продать дороже, покупатели – купить дешевле. Это - уникальное предприятие по своему расположению и производству», - парировал глава ФГИ на замечания о цене ОПЗ в полмиллиарда долларов.

Кроме того, сейчас на рынке химической продукции наблюдается спад, который, по мнению аналитиков, затянется до 2018 года. Поэтому покупатель не сможет очень быстро вернуть потраченные на производителя минеральных удобрений инвестиции. И высокая цена только отталкивает его.

«Наверно, нам следует извиниться перед теми советниками, которые рекомендовали ставить более низкую цену», - признал Билоус уже после провала приватизации завода.

Во-вторых, потенциальных инвесторов беспокоит долг ОПЗ в размере 193 млн долл. за поставки газа в 2013-2014 годах перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа. Несмотря на заявления некоторых украинских политиков о фиктивности долга, он был признан международными аудиторами и Стокгольмским арбитражем и, соответственно, учтен в стартовой цене. Но все равно инвесторы не захотели покупать завод с долгом и судебным разбирательством по нему.

«Сам долг не является критичной проблемой, так как покупатель просто закладывает это в цену. Проблема, что долг не был реструктуризирован и, в результате, это перешло в Стокгольмский арбитраж», - отметил эксперт инвесткомпании Concord Capital Андрей Герус.

«Очистка от долгов не произошла – покупателю был предложен билет на войну», - так охарактеризовал управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман судебные разбирательства ОПЗ по долгу перед компанией Фирташа.

Память о действовавших до середины июня 2016 года ограничениях на вывод дивидендов из страны также сдерживает инвесторов при принятии решения об участии в новом аукционе. Несмотря на то, что Национальным банком Украины постепенно проводится валютная либерализация, иностранные компании опасаются риска усиления валютного регулирования в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией в Украине.

Кроме того, в распоряжении инвесторов было всего 45 дней для анализа финансового положения завода после объявления конкурса и подписания договора о конфиденциальности. В ФГИ утверждали, что все потенциальные покупатели – публичные компании с большими советами директоров и со своими традициями, а значит – решение об участии в конкурсе может приниматься достаточно долго. К примеру, в Фонде отметили, что мусульманский праздник Рамадан помешал компаниям из арабских стран детально проанализировать перспективы инвестиций в ОПЗ.

Исходя из международной практики, стимулом для принятия решения инвесторов участвовать в конкурсе могли бы быть налоговые преференции заводу после приватизации. Но для этого необходима воля Верховной Рады, которая с не особым желанием рассматривает законопроекты о льготах предприятиям, поэтому перспектив с решением этого вопроса почти нет.

Что дальше

Следующий аукцион по приватизации ОПЗ может состояться в октябре этого года, а объявить его условия Фонд госимущества планирует в конце августа - начале сентября.

Подойти к нему необходимо будет уже с хорошо выполненной домашней работой, так как еще одного шанса у страны может и не быть. К октябрю должны быть решены проблемы с завышенной стартовой ценой, долгом перед компанией Фирташа, репатриацией дивидендов и с увеличением периода проведения консультаций перед аукционом.

По словам Билоуса, вопрос снижения цены - один из самых простых. Он допустил даже, что она снизится на 30%, то есть приблизительно до 360 млн долл., но окончательное решение примет Кабинет министров.

Ряд украинских экспертов считает, что цена должна быть на уровне 200-300 млн долл., так как это привлечет больше инвесторов и они сами на торгах решат, какой будет конечная стоимость.

Сложнее Фонду решить проблему долга завода. Глава ФГИ анонсировал привлечение «Нафтогаза» к переговорам о реструктуризации и пообещал до конца лета решить этот вопрос, не увеличивая суверенный долг страны. При этом следует учитывать, что «Нафтогаз» будет занят подготовкой к отопительному сезону, поэтому вряд ли пойдет на большие уступки в данном корпоративном споре.

Последовательная валютная либерализация, в том числе, в вопросе выплаты и репатриации дивидендов, продемонстрирует потенциальным покупателям намерение Национального банка способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику.

Чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, Фонд госимущества должен продлить период проведения конкурса. Нормы о его увеличении до 60-90 дней сейчас обсуждаются при разработке нового законопроекта о приватизации, который ФГИ намерен подать в Верховную Раду осенью.

По мнению экспертов, юридические риски для инвесторов несет норма действующего закона о запрете участия в конкурсе компаний, в которых есть российский капитал. Учитывая то, что потенциальные покупатели – публичные компании и их акции котируются на фондовых площадках, риск вхождения в капитал россиян достаточно большой. Поэтому норму нужно более корректно выписать для привлечения больших иностранных компаний.

«Этот закон фактически накладывает вето на участие в приватизации любых публичных компаний, это - юридический риск», - прокомментировал данную норму специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Качественная подготовка к приватизации и продажа Одесского припортового завода нужны не для того, чтобы получить как можно больше денег, а для того, чтобы пришел заслуживающий доверия зарубежный покупатель со стратегическими планами, качественным менеджментом и наличием возможностей найти средства на модернизацию предприятия.

Приватизация ОПЗ станет лакмусом работы украинского правительства и инвестиционной привлекательности страны. Поэтому решать все поставленные инвесторами вопросы необходимо как можно скорее, чтобы все еще интересующиеся активом компании не разочаровались и не ушли искать другое место для капиталовложений.

Виталий Чуйко (УНИАН)