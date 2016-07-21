Министр финансов выступает за скорейшую приватизацию всех госшахт

Министр финансов Александр Данилюк выступает за скорейшую приватизацию всех государственных шахт с параллельной ликвидацией неподконтрольных и неприбыльных.

Об этом он заявил на экспертном форуме в Киеве.

“У меня есть принципиальная позиция, мы сейчас с министром энергетики это проговорим, что шахты нужно немедленно закрыть. Они неприбыльны, мы не можем субсидировать такие шахты. Остальные же необходимо передавать на приватизацию”, - сказал Данилюк.

По словам министра финансов, решение вопроса с государственными шахтами нельзя затягивать.

“Это нельзя растягивать на 2-3 года, нужно решить как можно скорее” - отметил глава Минфина.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности разработало законопроект о внесении изменений в государственный бюджет для выделения 1 млрд грн финансовой поддержки государственным угледобывающим шахтам.

31 марта 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому 350 млн грн бюджетных средств, выделенных для Минэнергоугля, будут направлены не на реструктуризацию государственных угольных предприятий, а на их поддержку.

13 мая Минэнергоугля призвало парламент внести изменения в государственный бюджет на 2016 год и предусмотреть выделение средств на программу реструктуризации шахтного хозяйства, а именно – на закрытие убыточных шахт, выплату зарплат шахтерам и адаптацию тех, кто будет уволен в связи с ликвидацией ряда угольных предприятий.

14 июня представители Независимого профсоюза горняков Украины со ссылкой на информацию министра энергетики Игоря Насалика заявили, что Минэнергоугля планирует в 2017 году выделить из госбюджета 850 млн грн на дотации государственным угольным предприятиям.