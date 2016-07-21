Одесский припортовый завод хотят повторно выставить на приватизацию в октябре

Одесский припортовый завод (ОПЗ) будет повторно выставлен на приватизацию в октябре этого года с возможной переоценкой стартовой цены в сторону уменьшения.

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Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на экспертном форуме в Киеве.

“Это опыт, который позволит правительству продолжить приватизацию в Украине, учитывая риски и реальную на рынке цену. То, что стоило пять лет назад какую-то цену "икс", то, может быть, эта цена немного ниже "икс". Это будет продлено, о чем заявил и глава Фонда государственного имущества господин Билоус - не буду его речь приводить. Планируется это сделать в октябре”, - сказал он.

По словам Кубива, интерес к приватизации ОПЗ проявили около 20 иностранных инвесторов, которые заинтересованы в рыночных условиях приобретения актива.

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Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ (99,6% акций) со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 520 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года.

Ранее интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Вместе с тем, 18 июля конкурс был сорван из-за отсутствия заявок инвесторов. В этой связи Фонд госимущества как ключевой орган, курирующий вопросы приватизации в Украине, заявил о намерении подготовить новый конкурс с возможным снижением стартовой цены актива.