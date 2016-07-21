МВФ оценил украинское законодательство по борьбе со злоупотреблениями на фондовом рынке

Украинское законодательство по борьбе со злоупотреблениями на фондовом рынке и раскрытию информации имеет существенные пробелы, говорится в отчете миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая посещала Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в январе этого года с целью предоставления технической помощи регулятору.

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«Украинская нормативно-правовая база по вопросам борьбы со злоупотреблениями на рынке ценных бумаг и раскрытия информации эмитентами имеет существенные пробелы», - говорится в отчете, размещенном на сайте МВФ.

В документе сказано, что эти пробелы способствуют отсутствию прозрачности и широкому распространению неправомерных действий на рынке.

В МВФ отметили, что для решения этих проблем необходимо привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами для обеспечения НКЦБФР достаточными средствами, с помощью которых она сможет требовать от эмитентов более широкого раскрытия информации и будет более эффективно бороться со злоупотреблениями на рынке.

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Также в отчете сказано, что законодательные инициативы должны быть согласованы с другими ожидаемыми законопроектами, в частности, о независимости комиссии и о регулированных рынках и деривативах.

Как сообщал УНИАН, миссия технической помощи экспертов МВФ с 11 по 22 января провела консультации в НКЦБФР по усовершенствованию системы регулирования и надсмотра за рынком капитала в Украине.

Ранее по результатам работы миссии в июле прошлого года был сформирован отчет, в соответствии с которым МВФ рекомендовал Украине изменить законодательство с целью расширения инспекционных полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам на проведение независимых проверок деятельности компаний на рынке ценных бумаг.