Сроки приватизации 25-процентных пакетов акций 7 энергокомпаний продлили до декабря

Кабинет министров Украины продлил сроки проведения приватизации через фондовые биржи 25-процентных блокирующих пакетов акций «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго», «Одессаоблэнерго» до 30 ноября этого года, так как этот срок, согласно плану продажи госкомпаний, истек в июле.

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Соответствующее распоряжение члены Кабмина единогласно утвердили на заседании в пятницу.

«Планы размещения акций этих компаний предусматривали сроки их продажи на фондовых биржах. Ранее установленные сроки закончились в июле. Этим распоряжением предлагается продлить эти сроки до 30 ноября 2016 года», - сказал первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко, презентуя распоряжение Кабинета министров.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества ранее на собраниях акционеров заблокировал преобразование «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго», "ДТЭК Донецкоблэнерго" и «Киевэнерго» в частные компании из публичных.

Такое решение связано с тем, что государству будет сложнее контролировать частные акционерные общества, так как к ним предъявляется меньше требований по раскрытию информации.

Фонд госимущества в апреле перенес даты аукционов по продаже госпакетов акций 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго» и 46% «Черкассыоблэнерго» на октябрь-декабрь с июня-июля 2016 года.