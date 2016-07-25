Акции Nintendo упали после заявления о покемонах

Заявление Nintendo было распространено после закрытия торгов в пятницу, передает Би-би-си. В нем компания уточняет, что доходы от сверхпопулярной игры Pokemon Go не так сильно отразятся на ее финансовых показателях, как того могут ожидать инвесторы.

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Как уточнили в корпорации, Nintendo не является обладателем полных прав на игру, а владеет лишь 32% в компании Pokemon Company, которая получает лицензионные отчисления и часть прибыли от покупок, которые игроки делают внутри игры.

Также у Nintendo есть доля в компании-дистрибьюторе игры, Niantic, однако информации о том, какую долю прибыли от игры получает дистрибьютор, в открытом доступе нет.

Поэтому, говорилось в заявлении Nintendo, феноменальный успех Pokemon Go не слишком сильно отразится на годовой отчетности, которую компания планирует выпустить в марте 2017 года.

Компания планирует увеличить свою прибыль от игры за счет продаж специального устройства, детектора покемонов. Устройство в виде напульсника будет вибрировать, если поблизости от его носителя появится покемон.

Как говорилось в заявлении Nintendo, устройство уже разработано, но когда оно поступит в продажу и сколько будет стоить, пока неизвестно.