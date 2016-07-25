Американская Verizon купит Yahoo за $4,8 миллиарда

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. договорилась о сделке по покупке Yahoo за 4,8 миллиарда долларов, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Официально о поглощении Verizon объявит 25 июля до открытия рынка. Продажа объектов недвижимости Yahoo и активов интеллектуальной собственности, как ожидается, состоится отдельно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представитель Verizon Боб Вареттони по электронной почте отказал агентству в комментариях. Пресс-секретарь Yahoo Ребекка Нойфельд также не смогла оперативно отреагировать на просьбу о комментарии.

"Yahoo хочет сохранить свои доли в Alibaba Group Holding Ltd и Yahoo Japan Corp", - подчеркивает издание.

В начале июня сообщалось, что Verizon готова приобрести основной бизнес интернет-компании Yahoo за 3 миллиарда долларов.