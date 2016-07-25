Фонд госимущества готовит к продаже госпакеты акций "Запорожьеоблэнерго" и двух ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,2% акций крупной энергоснабжающей компании "Запорожьеоблэнерго", 99,99% Одесской ТЭЦ и 99,83% Херсонской ТЭЦ, говорится в официальном издании фонда "Ведомости приватизации".

"Фонд государственного имущества информирует о том, что начата подготовка к проведению конкурсов по продаже пакетов акций с открытым предложением цены по принципу аукциона этих акционерных обществ", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества по результатам проведенного 21 марта конкурса выбрал оценщиков для госпакетов акций "Запорожьеоблэнерго", Одесской ТЭЦ, Херсонской ТЭЦ.

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Госпакет "Запорожьеоблэнерго" оценивает запорожская компания "Центр "Бизнесинформ", стоимость услуг которой составляет 190 тысяч гривень. "Международная консалтинговая компания - Оценка" (г. Киев) стала оценщиком Одесской ТЭЦ, компания "Канзас" (г. Киев) - Херсонской ТЭЦ.

"Запорожьеоблэнерго" входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Более 10% акций предприятия принадлежат кипрским компаниям Bikontia Enterprises Limited (12,31%), Lex Perfecta Limited (16,52%) и государству в лице Фонда госимущества (60,2%).

Херсонская ТЭЦ поставляет отопление и электроэнергию около 50% населения города Херсона. Основным топливом компании является природный газ. Государству принадлежит 99,83% акций компании.

Одесская ТЭЦ является монополистом в сфере поставок отопления в Одессе. Основным топливом является природный газ и частично нефть. Государству принадлежит 99,99% акций компании.