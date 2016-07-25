Всемирный банк может разместить в Китае первые SDR-облигации

Всемирный банк планирует разместить в Китае облигации в специальных правах заимствования (SDR), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Выпуск состоится на межбанковском рынке ценных бумаг Китая. Эмиссия может состояться уже в следующем месяце, отметил один из источников. По данным агентства, это станет первым выпуском облигаций Всемирного банка в SDR.

Кроме того, по данным агентства, Народный банк Китая рассматривает возможность выпуска облигаций в специальных правах заимствования, передает Прайм.

В ноябре прошлого года МВФ принял решение включить китайский юань в корзину SDR. Китайская валюта с 1 октября 2016 года получит в корзине 10,92%, заняв третье место после доллара (41,73%) и евро (30,93%). У японской иены и британского фунта — доли в 8,33% и 8,09% соответственно.