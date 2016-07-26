Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Microsoft

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Microsoft на уровне «Aaa», ухудшив при этом прогноз по рейтингам корпорации до негативного, говорится в сообщении агентства, передает RNS.

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13 июня Moody's поместило топовый рейтинг Microsoft в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением из-за сделки по приобретению за $26,2 млрд. социальной сети LinkedIn. Сделка, по мнению аналитиков агентства, несет риски для показателей долга Microsoft.

«Несмотря на потенциальный успех, изменение прогноза на негативный отражает, что она полностью финансируется долгом, а это указывает на более агрессивную финансовую политику компании», - цитирует пресс-служба агентства вице-президента Moody's Ричарда Лейна.

Прогноз может быть изменен на стабильный, если выплаты акционерам и сделка будут финансироваться таким образом, что не приведут к дальнейшему увеличению валового и чистого ливериджа (соотношение заемного и собственного капитала).

В июне Microsoft сообщила о покупке социальной сети профессиональных контактов LinkedIn за $26,2 млрд денежными средствами, или 196 долларов за акцию. LinkedIn по условиям покупки сохранит свой бренд и топ-менеджмент. Закрытие сделки ожидается в конце года, после одобрения ее акционерами и регуляторами.