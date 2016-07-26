Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Microsoft
Агентство подтвердило рейтинг компании на уровне «Aaa».
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Microsoft на уровне «Aaa», ухудшив при этом прогноз по рейтингам корпорации до негативного, говорится в сообщении агентства, передает RNS.
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13 июня Moody's поместило топовый рейтинг Microsoft в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением из-за сделки по приобретению за $26,2 млрд. социальной сети LinkedIn. Сделка, по мнению аналитиков агентства, несет риски для показателей долга Microsoft.
«Несмотря на потенциальный успех, изменение прогноза на негативный отражает, что она полностью финансируется долгом, а это указывает на более агрессивную финансовую политику компании», - цитирует пресс-служба агентства вице-президента Moody's Ричарда Лейна.
Прогноз может быть изменен на стабильный, если выплаты акционерам и сделка будут финансироваться таким образом, что не приведут к дальнейшему увеличению валового и чистого ливериджа (соотношение заемного и собственного капитала).
В июне Microsoft сообщила о покупке социальной сети профессиональных контактов LinkedIn за $26,2 млрд денежными средствами, или 196 долларов за акцию. LinkedIn по условиям покупки сохранит свой бренд и топ-менеджмент. Закрытие сделки ожидается в конце года, после одобрения ее акционерами и регуляторами.