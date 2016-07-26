Fitch оставило рейтинги Украины на преддефолтном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте на уровне «CCC» ("преддефолтный").

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Как сообщается на сайте агентства, долгосрочный рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной валюте также подтвержден на уровне «CCC», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «C», присвоен краткосрочный РДЭ в национальной валюте «C».

Как отмечается в сообщении Fitch, пересмотр рейтингов суверенных эмитентов должен происходить по опубликованному графику, согласно которому, пересмотр рейтингов Украины приходился на 11 ноября, однако агентство может отступить от данного порядка, в частности, при изменении рейтинговой методологии, чем и обусловлен этот пересмотр рейтингов.

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По информации Fitch, рейтинг отражает мнение агентства, что в Украине отсутствуют ключевые факторы, необходимые для повышения рейтинга в национальной валюте, включая фактор сильных фундаментальных показателей по государственным финансам относительно фундаментальных показателей по внешним финансам и фактор приоритетности кредиторов в национальной валюте относительно кредиторов в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС» 16 мая, одновременно подтвердив аналогичный рейтинг в отношении украинских евробондов.

Агентство повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) до «CCC» с «RD» (ограниченный дефолт) в ноябре 2015 года на фоне завершения процесса реструктуризации части госдолга страны.