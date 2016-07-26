Российский министр оценил успехи приватизации в стране: Это ноль на самом деле

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев недоволен промежуточными итогами приватизации. По его словам, в настоящий момент результаты от приватизации — «это ноль».

«Из 977 акционерных обществ у нас приватизировано только 329, то есть одна треть, в том числе продано за деньги 210 обществ. 20% на сумму 15 млрд руб. – это ноль на самом деле», — сказал министр на коллегии Росимущества, передает RNS.

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Глава Минэкономразвития РФ отметил, что такие итоги «не годятся совершенно». Он призвал «ускоряться и принимать ответственные решения».

Министр добавил, что в последнее время в госкомпаниях стали реже пользоваться институтом «золотой акции».

«Использование блокирующего пакета конечно же должно реализовываться более эффективно, более качественно», — указал он.

В этом году правительство РФ запланировало реализацию нескольких крупных активов. В июле на бирже продано 10,9% акций «Алросы». Накануне завершился сбор заявок на приватизацию 50,08% «Башнефти». К продаже готовится также 19,5% «Роснефти», 10,9% ВТБ и 25% минус одна акция «Совкомфлота».

Как говорил ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, приватизация ВТБ переносится на 2017 год. Объем средств, которые бюджет должен получить от «большой» приватизации, глава Минфина Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.