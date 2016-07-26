Национальный депозитарий Украины сократил прибыль почти в 16 раз

Национальный депозитарий Украины (НДУ), обеспечивающий работу системы учета ценных бумаг страны, в январе-июне 2016 года сократил чистую прибыль в 15,6 раза – до 248 тыс. грн с 3,88 млн грн за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в отчете НДУ, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход депозитария от реализации услуг за отчетный период снизился на 11,1% - до 23,3 млн грн.

Валовая прибыль снизилась в январе-июне в 2,6 раза – до 412 тыс. грн с 1,05 млн грн в I полугодии 2015 года.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль НДУ в 2015 году сократилась почти в 37 раз – до 314 тыс. грн с 11,6 млн грн в 2014 году.

Собрание акционеров НДУ 26 апреля поддержало ранее одобренную наблюдательным советом кандидатуру литовца Миндаугаса Бакаса на должность главы правления депозитария.

Национальный депозитарий Украины обеспечивает формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг, ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Национальный банк Украины.

Уставный капитал Национального депозитария Украины составляет 103,2 млн грн. Управление 25% акций осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Кроме того, 25% акций Национального депозитария принадлежат Национальному банку Украины. 24,9% принадлежат "Ощадбанку", 10,9% - корпоративному негосударственному пенсионному фонду НБУ.