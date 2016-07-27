Гройсман хочет привлечь к приватизации арабский бизнес

Правительство Украины выступает за проведение в Украине украино-арабского экономического форума, призванного способствовать активизации торгового сотрудничества и привлечению арабского бизнеса к процессу приватизации государственных предприятий в Украине.

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Согласно сообщению на сайте правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с руководителями дипломатических учреждений арабских стран, аккредитованных в Киеве. Целью встречи было обсуждение актуальных вопросов повестки дня двустороннего взаимодействия, а также согласование перспективных проектов в сотрудничестве Украины с государствами региона.

Гройсман пригласил представителей арабских стран принять участие в повторном аукционе по приватизации Одесского припортового завода.

"Для нас это важно. Мы хотим публичную, открытую приватизацию для Украины", - цитируются в сообщении слова Гройсмана.

Глава правительства отметил, что в Украине и арабских странах существует много возможностей для развития как двустороннего, так и регионального взаимодействия, в частности, в сферах энергетики, образования, сельского хозяйства, IТ и инфраструктуры.

"Правительство Украины заинтересовано в том, чтобы открыть нашу страну для ваших стран, для вашего бизнеса, для инвестиций, углубить торговые отношения", - заявил Гройсман.

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В свою очередь руководители дипломатических учреждений арабских стран подтвердили заинтересованность арабских бизнесменов осуществлять инвестиции в Украину и высоко оценили усилия правительства Украины в проведении реформ и необходимых изменений в различных сферах.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия приватизации ОПЗ (99,6% акций) со стартовой ценой пакета акций в 13,175 млрд грн, или 520 млн долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года.

Интерес к конкурсу проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Вместе с тем, 18 июля конкурс был сорван из-за отсутствия заявок инвесторов. В этой связи Фонд госимущества как ключевой орган, курирующий вопросы приватизации в Украине, заявил о намерении подготовить новый конкурс с возможным снижением стартовой цены актива на 30%.